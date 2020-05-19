مولر يعدد مكاسب فوز «البافارى» فى لقاء برلين بالبوندسليجا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، على انتصار فريقه بثنائية نظيفة على يونيون برلين، فى إطار الجولة 26 من البوندسليجا، فى أول ظهور للفريق بعد قرابة شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد. وقال مولر، إنه يدرك أن الأعين ستراقب بشدة حاليا لاعبى «البوندسليجا»، أكثر من باقى القطاعات فى البلاد، وذلك فى إشارة لقواعد السلامة لمحاربة تفشى الفيروس التاجى. وأضاف: «رابطة البوندسليجا، أوضحت أن عدم العناق بين اللاعبين للاحتفال بالأهداف هو مجرد توصية، وليس قاعدة واجبة التنفيذ، وغياب الجماهير فى هذا اللقاء أنقذنا من الخسارة أو التعادل أمام يونيون برلين. لعب مولر فى سن العاشرة من عمره لنادى تى إس فى بال التابع للمدينة المجاورة فى نفس الإقليم قبل أن ينضم لمدرسة بايرن ميونخ عام 2000 ويصبح جزءا لا يتجزأ من فريق بايرن ميونخ تحت 19 عاما حيث احتل معه المركز الثانى فى دورى 2007 وهو ما رشحه للانضمام للفريق الثانى لبايرن ميونخ، والذى أصبح واحدا من مفاتيح لعبه فيما بعد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 13,484

تعافي 3,742

وفيات 659

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