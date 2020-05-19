شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى الإسبانى على خطى البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الأندية الإسبانية بعض الإجراءات الاحترازية التى ستتبع خلال الفترة المقبلة، خلال عودة استئناف «الليجا» بعد توقف دام ما يقرب من شهرين متتالين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى قتل العديد فى بلدان العالم.

وتأتى خطة أندية الليجا، بأن يكون اللعب بدون جمهور، ويتم تعقيم الكرة أكثر من مرة خلال اللقاء، وتكون فرحة اللاعبين الذى سيسجل الهدف عن بعد، سواء بـ«الكوع» أو التلويح من بعيد، وذلك لضمان تنفيذ المسافة الآمنة.

وسيقوم الجميع داخل الدورى الإسبانى بارتداء الكمامات عدا لاعبى المستطيل الأخضر، حيث تظهر الأجهزة الفنية للفرق الإسبانية مرتدية الكمامة ومحافظة على البعد الآمن، بالإضافة لجلوس اللاعبين الاحتياطى فى الصف الأول المخصص للجماهير، وإجراءات الحوارات التليفزيونية عن بعد أيضا، حفاظا على الحدود الآمنة. وتناولت الصحف العالمية تجربة الدورى الألمانى التى نفذت منذ انطلاق الأسبوع الجارى، وتسبب فى جرأة الدوريات الأوروبية الأخرى، على أن تستكمل نشاطها المتوقف بسبب إجراءات فيروس كورونا. وقال صحيفة «ديلى ميل» إن لقاءات الدورى الألمانى التى انطلقت بداية الأسبوع الجارى تشبه «لعبة الأشباح» التى تلعب فقط من أجل المال وليس المتعة والإثارة والمنافسة التى هى أساس كرة القدم، ولكن فى آخر المطاف لابد من الثناء على التجربة، لأنها شجعت الآخرين وأزالت مخاوفهم. وأشار التقرير إلى ضرورة استنساخ تجربة الدورى الألمانى للدوريات الأوروبية الكبرى أمثال الدورى الإسبانى والإيطالى والإنجليزى، حتى تعود الكرة من جديد وتتحدى كورونا الذى أفقدنا المتعة الكروية. وتناولت الصحف الإسبانية عودة الدورى الألمانى ما بين الوصف للكرة الجديدة والحسرة والندم على الكرة الحقيقية التى تمتع عشاقها، وعنونت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، تقريرها الذى نشر على موقعها الإلكترونى، بشأن لقاءات الدورى الألمانى، «مباريات الصمت».

وقال التقرير الإسبانى إن جميع اللقاءات التى لعبت مساء أمس الأول فى دورى البوندسليجا كانت قاسية جدا على عشاق كرة القدم بسبب المدرجات الخاوية والمشاهد الغريبة التى دخلت على عالم كرة القدم فى زمن فيروس كورونا.

وعنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو» تقريرها الذى نشر على دورى البوندسليجا «كرة القدم الجديدة». فيما افتتحت صحيفة «سبورت» تقريرها بوصف دقيق عن الحالة الغريبة التى ظهرت على لقاءات الدورى الألمانى، وقالت: الدورى الألمانى يدخل عصرا جديدا لكرة القدم، وملاعب بدون جمهور، وأهداف بدون عناق، ولكن سجل هالاند كالعادة.

انطلقت مسابقة الدورى الإسبانى عام 1929 وفاز فيها نادى برشلونة. يتنافس فى الدورى 20 فريقا، الفرق الثلاثة الأقل نقاطا تهبط لدورى الدرجة الثانية. 60 نادياً شاركت فى الدورى الإسبانى على مدى تاريخه، 9 منها توجت باللقب، ومنذ 1950م سيطر ناديا ريال مدريد وبرشلونة على أغلب بطولات الدورى. ريال مدريد حقق اللقب 33 مرة وهو رقم قياسى، بينما حقق نادى برشلونة اللقب 26 مرة، مع ذلك استطاعت أندية أخرى تحقيق اللقب وهى: أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو، فالنسيا، ريال سوسيداد، ديبورتيفو لاكورونيا، ريال بيتيس، إشبيلية.

Advertisements

فى إبريل من سنة 1927، اقترح خوزيه ماريا اتشى، مدير فى نادى أريناس، فكرة دورى وطنى فى إسبانيا، وبعد أخذٍ ورد عن حجم الدورى ومن سيتنافس فيه، وافق الاتحاد الإسبانى على الفرق التى ستشكل أول دورى ممتاز فى 1929، وكانت تلك الفرق هى كل من: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو، ريال سوسيداد، أريناس، أتلتيكو مدريد، إسبانيول، ريال يونيون، وراسينغ سانتاندير، وكلها تأهلت على أساس كونها فرقًا فائزة بكأس إسبانيا.