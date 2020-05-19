شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيجه: فتح مناقشة لتحديد سقف الرواتب فى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لبايرن ميونخ أنه يمكن فتح مناقشة لتحديد سقف للرواتب فى كرة القدم الأوروبية.

وقال رومينيجه، 64 عاما، لشبكة «سكاى»: «لم يتم استبعاد وجود محاولة أخرى، سقف الرواتب مناقشة مثيرة فى رأيى».

وتذكر رومينيجه، وهو رئيس سابق لرابطة الأندية الأوروبية، تقديم ميشيل بلاتينى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى بعدة مقترحات بشأن هذا الأمر.

وأوضح: «لسوء الحظ انتهى دائما الأمر بالخسارة رغم أن كل الأندية الكبرى فى أوروبا دعمت الفكرة، لأننا علمنا أنها لا تتماشى مع قواعد المنافسة فى أوروبا ولهذا ليس لديها فرصة».

وأضاف: «من الصعب قول إن هذا الأمر مختلف اليوم». ويُعتقد أن وضع سقف للرواتب سيساعد فى إيقاف الفجوة بين كرة القدم الاحترافية والجماهير.

وبسبب وباء فيروس كورونا، والمشاكل المالية التى تعانى منها العديد من الأندية، أثير الحديث فى الموضوع مجددا. وينوى كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدورى الألمانى أن يتولى هذا الموضوع فى الأشهر المقبلة.

ووفقا للتقرير المالى للرابطة، فإن أندية دورى الدرجة الأولى الألمانية أنفقت 43ر1 مليار يورو (55ر1 مليار دولار) على اللاعبين والأجهزة الفنية فى موسم 2018 / 2019.

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رومينيجه، لاعب كرة قدم سابق فى صفوف منتخب ألمانيا لكرة القدم ومن الأسماء اللامعة فى تاريخ الكرة الألمانية. حاز مع نادى بايرن ميونخ فى عهده على دورى أبطال أوروبا وحصل المنتخب فى عهده على المركز الثانى فى كأس العالم 1982 و1986 وحصل على لقب أفضل لاعب أوروبى مرتين.

شارك فى كأس العالم لكرة القدم 1978 وكأس العالم 1982، 1986، بعد اعتزاله فى عام 1986 عمل كمعلق رياضى وشغل منصب نائب رئيس نادى بايرن ميونخ من 1991 إلى 2002. فى مارس 2004 دخل اسمه قائمة بيليه كواحد من أفضل 125 لاعبا فى تاريخ كرة القدم.