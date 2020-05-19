شكرا لقرائتكم خبر عن جينى فينالدوم يختار لاعب الوسط المثالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار جينى فينالدوم، لاعب وسط المثالى وفقا للجهد الدبنى والقيادة الفنية داخل المستطيل الأخضر، وقال: من الجانب البدنى اختار ميلنر أفضل لاعب وسط مثالى لما يبذل جهدا بدنيا خرافيًا فى المباريات والتدريبات أيضا، أتمنى أن أصل إلى نفس مستواه، فهو لا يتوقف عن الركض أبدًا. أما عن الشخصية القيادة الفنية داخل الملعب، اختار جينى فينالدوم، هندرسون. أفضل لاعب وسط مثالى، وأضاف: إن هندرسون يتفوق على الجميع فى الجانب القيادى داخل المستطيل الأخضر، فإنه لا يتوقف عن الصياح فى زملائه داخل الملعب، ولكن عندما تفكر فى الأمر، فهذا ينبع من حرصه على مصلحة الفريق، ولذلك نحن سعداء بكونه قائدًا لنا ونقدر كثيرًا العمل الذى يقوم به.

جيمس فيليب ميلنر بدأ مسيرته الكروية مع نادى ليدز يونايتد فى عام 2002، ولعب معهم حتى عام 2004، وشارك معهم فى 48 مباراة وسجل 5 أهداف، وفى عام 2003 أعير إلى نادى سويندون تاون، ولعب معهم 6 مباريات وسجل هدفين، ومنذ عام 2004 وهو يلعب مع نادى نيوكاسل يونايتد ولعب معهم 94 مباراة وسجل 6 أهداف.

وفى موسم 2005/2006 أعير إلى نادى أستون فيلا، ولعب معهم 27 مباراة وسجل هدفا واحدا، وفى عام 2008 انتقل إلى نادى أستون فيلا ولعب معهم 73 مباراة وسجل 11 هدفا وفى عام 2010 انتقل إلى نادى مانشستر سيتى الإنجليزى وفى عام 2015 انتقل إلى نادى ليفربول فى صفقة انتقال حر. بدأ باللعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم فى عام 2009.