شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يجدد عقد «كاباييرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد نادي تشيلسي الإنجليزي عقد حارسه الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو لينجح في الإبقاء عليه ضمن صفوفه لموسم إضافي.

وحسب موقع «جول» العالمي، فإن البلوز قاموا بتفعيل بندًا في عقد الحارس صاحب الـ 38 عامًا يتيح لهم تمديده لعام إضافي حتى نهاية موسم 2021.

وكان عقد «كاباييرو» الحالي ينتهي في الصيف عقب نهاية الموسم الجاري، إلا أنه حظى بإعجاب المدير الفني فرانك لامبارد باحترافيته هذا الموسم وأثبت أنه بإمكانه لعب دور الحارس البديل للإسباني كيبا أريزابالاجا.

ويأتي تجديد عقد الحارس الأرجنتيني ليكن دفعة جديدة للفريق اللندني بعد نجاحه في إقناع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو برفض الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي في الصيف من أجل الاستمرار في ستامفورد بريدج.