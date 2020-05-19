خالد الدرندلي: اتصال من حسن حمدي دفعني للترشح لعضوية مجلس الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد الدرندلي، أمين الصندوق في النادي الأهلي، كواليس ترشحه لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي بعد رحيل المايسترو صالح سليم.
وقال «الدرندلي»، خلال تواجده ضيفا على قناة «أون تايم»: «بعد وفاة كابتن صالح سليم، مقعد في مجلس الإدارة فضي إللي هو رئيس النادي، فكابتن حسن حمدي ترشح لمنصب رئيس النادي، وهايستقيل من منصب النائب، والمهندس إبراهيم المعلم، هايستقيل من منصب أمين الصندوق وهايرشح نفسه كنائب، وكابتن محمود الخطيب هايستقيل من عضوية المجلس وهايرشح نفسه أمين صندوق، وكده فاضل مكان فاضي، عضو مجلس إدارة».
وأوضح: «حسن حمدي اتصل بي، وقال لي إننا هانجتمع بكرة، فنزلت وأنا مش فاهم حاجة، وقولت كان نفسي أبقى موجود بس أنا عندي كورس في الخارج، وبعد كده رجعت من الخارج لأن الكورس اتأجل، وقولت لحسن حمدي أنا عاوز أنزل الانتخابات، فقال لي بلاش مش عاوز أحرقك الدورة دي».
وأضاف: «لكن قبل غلق باب الترشح بساعات، فوجئت باتصال من حسن حمدي، وقالي إننا اجتمعنا واخترناك، وعاوز تترشح».
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