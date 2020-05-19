شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يعلق على ظهور سيد عبدالحفيظ في «رامز مجنون رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، على ظهور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، قائلاً إنه لم يرى في الأمر أي إهانة.

وكتب «جمعة» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أول مرة أتفرج على برنامج رامز، وشوفت حلقة كابتن سيد عبدالحفيظ. للأمانة مش شايف فيها إهانة».

وأضاف: «سيد طلع كبني آدم طبيعي حقه إنه يمارس حياته الطبيعية.. بس واضح إن سيد مزعل ناس كتير شايلين منه، حتى ردوده فيها احترام لكل الناس».

كان عبدالحفيظ قد قال خلال البرنامج إنه لم يتعمد إثارة جماهير الزمالك من خلال التصريحات الإعلامية التي يدلي بها.

وردا على سؤال «من الذي ليس له بديل في الأهلي؟» رد «عبدالحفيظ»: «جمهور الأهلي إللي مالوش بديل».

وأشار «عبدالحفيظ» إلى أن صالح جمعة أكثر اللاعبين الذين تمت معاقبتهم في الفريق، وأنه أكثر «هايفرح فيه» بعد مشاهدته في البرنامج.

وأكد «عبدالحفيظ» رضا مسؤولي النادي عن جميع الصفقات التي قام بها مؤخرًا، مشيدا بتألق العديد من اللاعبين المعارين.

Advertisements

يذاع برنامج رامز مجنون رسمي يوميا في رمضان على قناة MBC MASR، الساعة السادسة والنصف عقب أذان المغرب، ويعاد الساعة الواحده صباحًا.