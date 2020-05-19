شكرا لقرائتكم خبر عن يرتدون أقنعة بوجه محمد صلاح.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المحلات بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحريات للوقوف على النشاط الإجرامي لعصابة ترتدى قناع عبارة عن صورة اللاعب محمد صلاح ويقومون بسرقة المتاجر بمدينة نصر.

ويجرى رجال المباحث تحقيقات موسعة مع المتهمين لمعرفة نشاطهم الإجرامي وربط قضايا السرقة المجهولة.

تعود الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، مفاده انه أثناء مرور دورية أمنية لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ لهم محاولة 4 أشخاص يرتدون أقنعة مرسوم عليه وجه اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، قص أقفال محل بشارع حسنين هيكل المتفرع من شارع عباس العقاد، وبالاقتراب منهم حاولوا الفرار والهرب مستقلين سيارة، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم، وهم «أحمد م.» عاطل ومقيم عزبة الهجانة، و«محمود ن.» عاطل ومقيم بالجيزة، و«محمود ا.» عاطل ومقيم بالفيوم، و«سليمان م.» عاطل ومقيم بالجيزة.

وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومقص حديدي، و٤ أقنعة وجه. وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة المحلات التجارية عن طريق قص الاقفال لتلك المحال. تم تحرير المحضر اللازم.