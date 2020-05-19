شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: كنت أعشق محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد كلاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الدرندلي، أمين الصندوق في الأهلي، إنه كان يعشق محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد كلاعبين.
وأضاف «الدرندلي» خلال تواجده ضيفا بقناة «أون تايم»: «أثناء عملي في إدارة الأهلي، من اللاعبين الرائعين الذين تعاونت معهم محمد أبوتريكة ومحمد بركات ووائل جمعة، ناس محترفين صح وبيحبوا النادي وعندهم حماس كبير».
وتابع: «كان نفسي أحمد فتحي يكمل في الأهلي، لم أتفاوض معه، لكنني أحبه وأعطى للأهلي كثيرًا، واللي زعلت إنه اعتزل بدري محمد بركات، كان يقدر يكمل، بس هو لعبها صح».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
13,484
-
تعافي
3,742
-
وفيات
659
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الدرندلي: كنت أعشق محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد كلاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.