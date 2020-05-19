شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: كنت أعشق محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد كلاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الدرندلي، أمين الصندوق في الأهلي، إنه كان يعشق محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد كلاعبين.

وأضاف «الدرندلي» خلال تواجده ضيفا بقناة «أون تايم»: «أثناء عملي في إدارة الأهلي، من اللاعبين الرائعين الذين تعاونت معهم محمد أبوتريكة ومحمد بركات ووائل جمعة، ناس محترفين صح وبيحبوا النادي وعندهم حماس كبير».

وتابع: «كان نفسي أحمد فتحي يكمل في الأهلي، لم أتفاوض معه، لكنني أحبه وأعطى للأهلي كثيرًا، واللي زعلت إنه اعتزل بدري محمد بركات، كان يقدر يكمل، بس هو لعبها صح».