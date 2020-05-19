شكرا لقرائتكم رسميا .. رئيس نادى إنبى يتولى رئاسة بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادى إنبى، بأنه صدر قرار اليوم من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتولى زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، منصب رئيس بتروسبورت، حيث تقدم مجلس إدارة نادى إنبى إلى زكريا السيد بخالص التهنئة والأمنيات بالتوفيق فى منصبه الذى تم تكليفه به فى الساعات الماضية، بعدما أصدر المهندس طارق الملا، اليوم، حركة تعيينات وتنقلات وترقيات جديدة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف، حيث تدرج زكريا السيد فى المناصب المختلفة داخل شركة ونادى إنبى حتى استطاع فى الانتخابات الأخيرة الخاصة بالنادى البترولى اإنبىلوصول إلى منصب رئيس النادى بعدما عمل أمينا للصندوق ونائبًا لرئيس النادى البترولى قبل توليه رئاسة النادى البترولى.

كما حرص الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، على تقديم التهنئة إلى رئيس النادى البترولى على منصبه الجديد حيث حرص طوال الفترة الماضية على الإشراف على كرة القدم بالنادى البترولى، استقر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، خلال الفترة الماضية، على تأجيل تحديد الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد لحين حسم مصير الدورى بعد توقف النشاط الكروى منذ مارس الماضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، فيما استعان الجهاز الفنى لإنبى بالقياسات البدنية للاعبين للوقوف على حالتهم البدنية خلال الفترة الحالية فى ظل توقف النشاط.