شكرا لقرائتكم وائل جمعة يدافع عن ظهور سيد عبد الحفيظ فى برنامج "رامز مجنون رسمى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء، بعد سلسلة الانتقادات التى تعرض لها عقب ظهوره فى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمى" الذى يقدمه رامز جلال، حيث أكد جمعة أن ظهور عبد الحفيظ ليس به اى إهانة، وإنه ظهر مثل باقى البشر، مشددًا على ضرورة أن يمارس حياته بشكل طبيعى.

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وقال جمعة فى تغريدة عبر صفحته على تويتر قائلاً: "أول مرة اتفرج علي برنامج رامز وشوفت حلقه الكابتن سيد عبد الحفيظ، للأمانة مش شايف فيها إهانة، سيد طلع كبني ادم طبيعي، حقه انه يمارس حياته الطبيعية.. بس واضح ان سيد مزعل ناس كتير شايلين منه، حتي ردوده فيها احترام لكل الناس".