شكرا لقرائتكم اجتماع بين وزير الرياضة ورئيس الاولمبية بعد العيد لدراسة عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اجتماع بعد عيد الفطر المبارك مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو المقبل، حيث يسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح، بالإضافة إلي مناقشة استعدادت الاتحادات لاولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام .

ويعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، اجتماعا هاماً غداً بمقر اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة ، وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والطبية من خلال اللجنة الطبية باللجنة لاتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الاجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

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وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية سلمت تقريرا شاملا عن خطة الاتحادات استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، لوفد من وزارة الشباب والرياضة لعرضها على الوزير أشرف صبحي، وذلك بعد الجلسات التي عقدتها اللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية علي مدار الأسبوعين الماضيين في جلسات مقسمة على أيام للاطلاع على خطة كل اتحاد ومتطلباته من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهرا للفترة القادمة، بخصوص اللاعبين المتأهلين واللاعبين الوارد تأهلم إلى الأولمبياد، لتحديد المقابل المادي المطلوب لصرف الدعم المنتظر من الوزارة للصرف على الخطة البديلة للاتحادات بعد عودة النشاط الرياضي المحلى والدولى خلال الفترة المقبلة بعد توقفهم لمدة تزيد عن شهرين بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد في مطلع شهر فبراير الماضى.