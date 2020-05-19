شكرا لقرائتكم خالد الغندور: أيام لقب القرن مكانش عندنا قناة وكان عندنا رئيس نادى ضعيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن نادى الزمالك مستمر في قضية نادى القرن ولن يترك حقه في إعادة اللقب لصالحه.

وقال خالد الغندور نجم الزمالك السابق خلال برنامج "زملكاوى"، "إن أيام لقب القرن مكانش عندنا قناة وكان عندنا رئيس نادى ضعيف والكل كان في اتجاه واحد لكن دلوقتى لا، وكل الإعلاميين بيقولوا أي كلام عن لقب بطل القرن".

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ورد الغندور على كلام طارق الأدور، قائلا: مبيعرفش يلعب كورة حتى لو الكورة أمامه هيقلشها، وبعدين طارق الأدور حافظ مش فاهم لكنه شاطر يعنى بيعلق على ألعاب القوى والسلة وكل حاجة".

كد الإعلامي خالد الغندور ، أن الزمالك سيظل يحافظ علي حقوقه ويدافع عن حقه في ملف نادي القرن ، مشيراً إلي أن الأبيض هو بطل القرن الحقيقي وهنفضل نقول حق ربنا، و نظام النقاط ظالم وكان في صف الاهلى لمنحه نادى القرن ، مضيفاً أن المنطق يؤكد أن النادي الأبيض هو الأكثر تتويجاً من الأهلي في الألفية السابقة مما يمنح الفريق لقب نادي القرن وليس المارد الأحمر ، ولكن مصطفي مراد فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو مجلس ادارة الاهلي في بداية التسعينات ، ساهم بشكل قوي أن يتحول نادي القرن من القلعة البيضاء إلي الحمراء رغم أن جميع اللوائح تؤكد أن الزمالك الأكثر تتويجاً في القارة الأفريقية في جميع البطولات السمراء