شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يستعرض رسمة تجمعة بمعلول وعاشور والشحات على انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض حمدى فتحى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، صورًا لبعض وجوه نجوم الفريق المرسومة بالقلم الرصاص، حيث قام اللاعب بمشاركة متابعيه عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، بنشر صورة وجهه ومعه على معلول وحسام عاشور وحسين الشحات.



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ويترقب رباعى الأهلى المصاب "حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد" فتح المجال الجوى ليتسنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق، ويشهد شهر مايو الجارى انتهاء مدة علاج حمدى فتحى وسعد سمير ومن بعدهما الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد، فى الوقت الذى يحتاج الرباعى للاستشارة الطبية فى مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدنى لتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعى مع زملائهم فى التدريبات والمباريات.

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وطلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى ، من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً مفصلاً عن حالة المصابين قبل العودة للتدريبات، خاصة بعد قرار مجلس الوزاراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً بداية من يوم 15 يونيو المقبل.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).