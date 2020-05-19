شكرا لقرائتكم "كورونا" يتسبب بتخفيض رواتب لاعبي آيندهوفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي آيندهوفن الهولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء توصله إلى اتفاق مع لاعبي الفريق الأول لتخفيض رواتبهم في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال تون غيربراندز المدير العام لآيندهوفن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: اللاعبون يدركون أن تفشي كورونا وضع كرة القدم في وضع صعب للغاية، مما أدى إلى الحاجة العاجلة لتخفيض التكاليف، وأريد التأكيد على أن الموقف معقد للغاية ونحن بالتأكيد لا نحب مطالبة لاعبينا بتخفيض رواتبهم ، لكنهم يفهمون خطورة الوضع جيدا.

وتحدث اللاعب دينزل دومفريس لاعب الفريق بالنيابة عن بقية اللاعبين قائلا :أدركنا بالطبع أنه يفترض علينا القيام بشيء ما، وشعرنا بمسؤوليتنا في المساهمة في حل المشكلة.

وكان الاتحاد الهولندي قرر إنهاء الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، دون منح اللقب لأي فريق.