’’حلوة يا رامز‘‘.. هاني حتحوت يسخر من سيد عبد الحفيظ بعد مقلب ’’رامز مجنون رسمي‘‘

كتب: ضياء السقا

سخر الإعلامي هاني حتحوت، من وقوع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، ضحية مقلب رامز جلال في "رامز مجنون رسمي".

وغرد هاني حتحوت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: "حلوة يا رامز".

ووقع سيد عبد الحفيظ،، ضحية لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء.

وخلال الفقرة الأولى للبرنامج التي تقدمها المذيعة أروى بعنوان «كرسي الحقيقة» قال «عبدالحفيظ» إن جمهور النادي الأهلي لا بديل له داخل النادي، لافتًا إلى إشادته بدوري العام الماضي لأنه حوى تحديات شخصية وجماهيرية.

ونفى تعمده إثارة جمهور الزمالك، قائلًا: «أبدًا بالعكس، في بعض الأوقات على المستوى العالمي ممكن تستخدم بعض التصريحات أو التلميحات».

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ودخل عبد الحفيظ، في حالة صدمة، بعد ظهور رامز جلال، في حلقة اليوم.

وقال "عبدالحفيظ" ضاحكًا، عقب رؤيته لرامز جلال: "يالهوي يخرب عقلك".

وطلب رامز جلال، من مدير الكرة بالنادي الأهلي، غناء أغنية "التالتة شمال"، خلال حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمي "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، ليرد عبدالحفيظ قائلًا: "أنا صوتي وحش جدًا ثم قام بغنائها".

وقال "عبدالحفيظ": "المذيعة قالتلي كرسي الاعتراف وادي اخرة اللي يصدق واحدة ست"، مضيفًا: "البنطلون كان كويس والجزمة كانت كويسة الله يخربيت سنينك ياراجل".

وتابع مهددًا رامز جلال: "أنت حبيبي يا رامز لحد ما تفكني، رامز دا روحي روحي ".

وخلال الفقرة الأولى وجه رامز جلال سؤال للاعب السابق لسيد عبدالحفيظ «مين أكتر واحد هيفرح فيك لم يعرف أنك هنا» فرد سيد عبدالحفيظ: «صالح جمعة أكتر واحد هيفرح فيا».

وواجه عبد الحفيظ فقرة الكابوريا والثعبان بهدوء، دون انفعال، في رد فعل غير متوقع منه، وفي النهاية قام بجذب رامز في المياه، ثم احتضنه.

يشار إلى أن مجلس إدارة الأهلي طلب عدم إذاعة الحلقة، بسبب منصب سيد عبد الحفيظ كمدير كرة، ولكن إدارة البرنامج رفضت.