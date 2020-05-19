شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تدريب الفريق الأول علي ملاعب الناشئين عقب عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس إدارة الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الاستعانة بملاعب قطاع الناشئين بالنادي لخوض تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الاولي عقب عودة النشاط، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في تدريبات الفريق الأول بسبب انتشار فيروس كورونا ، حفاظا علي صحة اللاعبين واسرهم، حيث يدرس الجهاز الفني تقسيم اللاعبين الي مجموعات كل مجموعة تخوض المران في ملعب من ملاعب قطاع الناشئين تحت اشراف احد افراد الجهاز المعاون بالتنسيق مع الفرنسي كارتيرون، وذلك لحين عبور ازمة فيروس كورونا.

وتعتبر عودة النشاط الكروى هو الحدث الأهم الذى يشغل رأس الجميع ، ومازال الموقف النهائي غامضا ، لا احد يستطيع توقع مصير بطولة الدورى أو الموسم الكروى خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن هناك إجراءات من مظاهر عودة الحياة الطبيعية من بينها إمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء ، بعد عيد الفطر وتحديدا منتصف يونيو المقبل، ووفقا لذلك أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى.

وكشف مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، أن قرار استئناف بطولة الدورى، هو قرار دولة، وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حال صدور قرار من الدولة أو الإلغاء".