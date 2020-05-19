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شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف " الخليج 365 " أطالب محمد زيدان بالاعتذار للجزائر على التويتة المسيئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " محمد زيدان نجم منتخب مصر وبروسيا دورتموند الألماني السابق ، بالإعتذار للشعب الجزائري عن " التويته التي نشر فيديو لمباراة " منتخب مصر و الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 أمام منتخب الجزائر و التي انتهت بفوز الفراعنة 4 / 0 وكتب عليها " " أيام ما كانت ماتشاتنا كلها تقسيمة " مؤكداً أن هذا التصريح في غير محله وبالتأكيد يستفز الأخوة في الجزائر ، وأنه على يقين أن زيدان لا يقصد هذا الأمر وخانه التعبير .
أضاف الإعلامي شبانه في برنامج " مع شبانه " عبر صفحات الخليج 365 أن محمد زيدان في التويتة الخاصة به لا يقصد التقليل أو الإساءة لمنتخب الجزائر و أنما يشير وقتها إلى قوة المنتخب المصري الذى كان يضم كوكبة من النجوم والفائز وقتها بـ3 بطولات أمم أفريقية متتالية ، .
تابع محد شبانه فى " لايف الخليج 365 " : أتمني من محمد زيدان الإعتذار عن نفس صفحته وتوضيح وجهة نظره خاصة أن المباراة شهدت صدام " بايخ " وقت مباراة السودان والمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2020 ، وأطالبه بالإعتذار و أعلم أنه لا يقصد الإهانة للمنتخب الجزائري ، و زيدان لاعب كبير ، ويحظي بشعبية جارفة .
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