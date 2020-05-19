شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يدافع عن سيد عبد الحفيظ: "للأمانة مش شايف فيها إهانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء، بعد سلسلة الانتقادات التى تعرض لها عقب ظهوره فى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمى" الذى يقدمه رامز جلال، حيث أكد جمعة أن ظهور عبد الحفيظ ليس به اى إهانة، وإنه ظهر مثل باقى البشر، مشددًا على ضرورة أن يمارس حياته بشكل طبيعى.

وقال جمعة فى تغريدة عبر صفحته على تويتر قائلاً: "أول مرة اتفرج علي برنامج رامز وشوفت حلقه الكابتن سيد عبد الحفيظ، للأمانة مش شايف فيها إهانة، سيد طلع كبني ادم طبيعي، حقه انه يمارس حياته الطبيعية.. بس واضح ان سيد مزعل ناس كتير شايلين منه، حتي ردوده فيها احترام لكل الناس".