شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب الجزيرة يقرر فرض ارتداء الكمامة داخل النادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سمير عبد ربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة، حضور جميع العاملين والموظفين بالمركز، بالكمامات الواقية وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء فيروس «كورونا»، الذى ضرب العالم ، وفرض مركز شباب الجزيرة أقصى درجات الوقاية من خلال اتخاذ كل الإجراءات التى تحول دون انتشار الجائحة، ، حرصًا على سلامة العاملين واتباع كل التعليمات التى تصدر عن وزارة الصحة.
وأكد سمير عبد ربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة، أن وجود الكمامة أمر إجبارى لأى شخص يوجد داخل المركز، وذلك تماشيًا مع حزمة الإجراءات الاحترازية .
واتخذ مركز شباب الجزيرة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع ، واشتملت الخطوات الاحترازية على عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل المركز سواء فى الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت.
وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى ، عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجى من منتصف شهر يونيو المقبل، مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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