شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا السيد رئيس نادى إنبى يتولى رئاسة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادى إنبى، بأنه صدر قرار اليوم من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتولى زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، منصب رئيس بتروسبورت، حيث تقدم مجلس إدارة نادى إنبى إلى زكريا السيد بخالص التهنئة والأمنيات بالتوفيق فى منصبه الذى تم تكليفه به فى الساعات الماضية، بعدما أصدر المهندس طارق الملا، اليوم، حركة تعيينات وتنقلات وترقيات جديدة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف، حيث تدرج زكريا السيد فى المناصب المختلفة داخل شركة ونادى إنبى حتى استطاع فى الانتخابات الأخيرة الخاصة بالنادى البترولى الوصول إلى منصب رئيس النادى بعدما عمل أمينا للصندوق ونائبًا لرئيس النادى البترولى قبل توليه رئاسة النادى البترولى.

كما حرص الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، على تقديم التهنئة إلى رئيس النادى البترولى على منصبه الجديد حيث حرص طوال الفترة الماضية على الإشراف على كرة القدم بالنادى البترولى، استقر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، خلال الفترة الماضية، على تأجيل تحديد الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد لحين حسم مصير الدورى بعد توقف النشاط الكروى منذ مارس الماضى لتجنب انتشار فيروس كورونا ، فيما استعان الجهاز الفنى لإنبى بالقياسات البدنية للاعبين للوقوف على حالتهم البدنية خلال الفترة الحالية فى ظل توقف النشاط.

وطالب الجهاز الفنى لإنبى، اللاعبين، بخوض بعض تدريبات الجرى خلال فترة التوقف الحالية من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف السلبية الحالية، حيث يحرص حلمى طولان على متابعة حالة اللاعبين أثناء تأدية تدريبات الحجر المنزلى، بعدما أعد لهم برنامج تأهيلى خاص ليؤديه اللاعبون فى منازلهم، حتى يكونوا جاهزين للعودة للمشاركة فى التدريبات فى حال تقرر استئناف منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، فى ظل حرص الجهاز الفنى للفريق البترولى على متابعة حالة اللاعبين أولا بأول.

وخاض نادى إنبى هذا الموسم 18 مباراة فى الدورى الممتاز، قبل تعليق منافساته احتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم، لذا يحرص الجهاز الفنى لنادى إنبى، على تجهيز اللاعبين ومتابعة إجراءات حالتهم البدنية خلال فترة التوقف، حتى يكونوا مستعدين فى حال تقرر استئناف النشاط الرياضى هذا الموسم.