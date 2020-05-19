شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية يوم الثلاثاء 19/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 19/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه يفكر في زراعة شعره خلال الفترة المقبلة معلقاً :"لاعبي الأهلي هيشمتوا فيا بعد اللي اتعمل فيا في برنامج رامز مجنون رسمي وخاصة صالح جمعة بعد ما اتفرض عليه غرامات كثيرة"، وأبدي سيد عبد الحفيظ رضاه على الصفقات التي يبرمها الفريق، مؤكداً أن صلاح محسن سيعود بعد انتهاء اعارته لسموحة وكذلك العديد من اللاعبين المميزين ومنهم أكرم توفيق. سيد عبد الحفيظ : بفكر أزرع شعري.. وصالح جمعة أكثر لاعب هيشمت فيا أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه يفكر في زراعة شعره خلال الفترة المقبلة معلقاً :"لاعبي الأهلي هيشمتوا فيا بعد اللي اتعمل فيا في برنامج رامز مجنون رسمي. بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق، في وضع برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال فترة العزل المنزلي الحالية لا يوجد مستحيل مع أندية CITY CLUB التى تبحث عن تقديم كل ما هو جديد وفريد لأول مرة، من خلال الطفرة والنقلة النوعية التى تقودها فى مختلف الأندية المصرية. أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة بسبب منع التجمعات والاجتماعات بمقر اتحاد الكرة بسبب الإجراءات الاحترازية. Advertisements استقبل، اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور على الدين هلال وزير الشباب السابق وأستاذ العلوم السياسية بديوان وزارة الشباب والرياضة. ماجد سامى: سينظر الجميع باحتقار لكل من حاول استكمال الدورى علق ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة على الأنباء المتداولة حول استكمال بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة من عدمه. السعودية وسويسرا يدخلان سباق خطف فايلر من الأهلى حالة من القلق بدأت تسطير على إدارة النادى الأهلى فى ظل تأخر الحصول على توقيع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستمرار قيادته للفريق فى الموسم الجديد. طلب إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة من إدارة ناديه ضرورة عودة أيمن حفنى لاعب الفريق المعار إلى المقاولون العرب لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم. طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد. اتفق مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر نهاية الموسم المقبل.

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