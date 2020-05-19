شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة الأولمبية بعد العيد لوضع تصور عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اجتماع بعد عيد الفطر المبارك مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو المقبل، حيث يسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح، بالإضافة إلي مناقشة استعدادت الاتحادات لاولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام .

ويعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، اجتماعا هاماً غداً بمقر اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة ، وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والطبية من خلال اللجنة الطبية باللجنة لاتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الاجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

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