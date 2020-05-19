شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف الخليج 365 :العين الإماراتي يطلب باهر رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن نادي العين الإماراتي أعلن رسميا عن طلبه لشراء باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر ، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وأعلن ذلك عبر موقع قناة أبو ظبي الرسمية ، وأن باهر المحمدي سيكون " خناقة " الأهلي و الزمالك والانتقالات في الموسم المقبل.

لايف محمد شبانه بالكامل

تابع الإعلامي شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحة فيسبوك الخليج 365 : " باهر المحمدي سيكون قريب من الإنتقال للأهلي المصري في حالة إنتقال باهر المحمدي للعين الإماراتي ، خاصة أن مسئولو الأهلي يرتبطون بعلاقة قوية مع شيوخ ومسئولو نادي العين الإماراتي ، وبالتالي سيكون باهر لاعب في الأهلي في يناير المقبل بعد صفقة حسين الشحات لاعب العين الذى انتقل للأهلي من قبل.

أضاف شبانه أن الزمالك دخل في صفقة باهر المحمدي للتعاقد معه عن طريق بعض وكلاء اللاعبين وذلك بهدف خطف الصفقة من الأهلي أو زيادة سعر اللاعب على الأهلي إلى جانب حاجته الفنية للاعب بعد هروب حمدي النقاز وعدم وجود إلا حازم إمام الأن فى هذا المركز ، مضيفاً أن هناك عرض رسميى أخر من نادي سبورتنج براغا البرتغالي للتعاقد مع اللاعب ولكن المقابل المادي لن يكون مقارب للعرض المالي الذى سيقدم من نادي العين الإماراتي.