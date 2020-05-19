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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف الخليج 365: لماذا الإصرار من جانب الأهلي على ضم رمضان صبحي؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن هناك تصريحات خرجت الساعات الأخيرة من قبل مسئولو الأهلي على قدرتهم في شراء رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الأنجليزي في الموسم الجديد ، مضيفاً : " لماذا الإصرار على ضم رمضان صبحي خاصة أن شراءه في هذا التوقيت لن يقل ثمنه عن 6 أو 7 أو 8 مليون يورو ، وهذا مبلغ سيكون صعب على الأهلي في الفترة المقبلة بسبب توقف النشاط في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.
لايف محمد شبانه
محمد شبانه
تابع الإعلامي شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحة فيسبوك الخليج 365 : " رمضان صبحي امتداد لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ، وأتوجه بنصيحة له للاحتراف الخارجي في أي نادي أوروبي وليس شرط التواجد في إنجلترا هناك أندية كبيرة أخري وفرصة لرمضان صاحب الـ23 عاماً بالتواجد في إنجلترا.
أضاف شبانه : تواجد رمضان صبحي في الأهلي إضافة قوية بالطبع و أي مدرب يتمني وجود لاعب مثل رمضان ، واللاعب اكتسب خبرات من احترافه و الأفضل له الاحتراف لأنه لاعب سيكون ذو قيمة كبيرة في الدوريات الأوروبية ، ويمتلك الامكانيات لذلك ولكن الأمر متوقف عليه .
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