شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفع الحمل التدريبي للاعبي الزمالك تدريجياً تحسباً لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق، في وضع برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال فترة العزل المنزلي الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في إيقاف النشاط، حيث سيعتمد كارتيرون علي رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين تحسبا لعودة النشاط تدريجيا منتصف يونيو المقبل وفقا لقرارات مجلس الوزراء مؤخرا، حيث سيعتمد كارتيرون خلال برنامجه الجديد علي زيادة معدل التمرين اليومي ليصبح علي فترتين عقب نهاية شهر رمضان المعظم، وسيقوم الجهاز الفني للزمالك بارسال البرنامج التدريبي الجديد للاعبين عبر الواتساب وسيتابع الجهاز المعاون تنفيذه عقب نهاية عيد الفطر المبارك.

من ناحية أخرى تقدم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى ، وأكد مصدر قريب من اللاعب أن القصة تعود إلى بداية الموسم الحالى عندما كان يتولى التوأم حسن القيادة الفنية لسموحة وطلب إبراهيم حسن مدير الكرة فى بداية فترة الإعداد من محمد أبوجبل الانتظام فى معسكر الإعداد الأول للفريق، إلا أن الحارس رفض بداع اقترابه من التوقيع والانتقال للزمالك وهو ما لم يعجب مدير الكرة الذى طالب الحارس باالتزام، إلا أنه ومع إصرار الأخير على موقفه قام إبراهيم حسن بخصم باقى مستحقاته المالية عن الموسم الماضى والبالغة 400 ألف جنيه.