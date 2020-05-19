قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن الشخصية كانت عامل أساسي في اختياراته للاعبين في هذا المركز مع المنتخب الوطني خلال الفترات السابقة.
وأضاف، في تصريحاته تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أنه كان يأخذ في اعتباره هذا الأمر، مبدياً إعجابه بالشخصية القيادية لعدد من الحراس مثل شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعصام الحضري.
وواصل، هذا المركز لديه طبيعة خاصة، ولا يعتمد على الكفاءة الفنية فقط كما يعتقد الكثيرون، ولكن مدرب الحراس يضع في تفكيره جوانب عديدة لا يعلمها المتابع العادي لكرة القدم، عند اختياره للاعبين المنضمين للمنتخب في مركز حراسة المرمى.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب حراس المنتخب السابق : الشخصية عامل أساسي في الاختيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.