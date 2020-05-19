مدرب حراس المنتخب السابق : الشخصية عامل أساسي في الاختيارات

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن الشخصية كانت عامل أساسي في اختياراته للاعبين في هذا المركز مع المنتخب الوطني خلال الفترات السابقة.

وأضاف، في تصريحاته تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أنه كان يأخذ في اعتباره هذا الأمر، مبدياً إعجابه بالشخصية القيادية لعدد من الحراس مثل شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعصام الحضري.

وواصل، هذا المركز لديه طبيعة خاصة، ولا يعتمد على الكفاءة الفنية فقط كما يعتقد الكثيرون، ولكن مدرب الحراس يضع في تفكيره جوانب عديدة لا يعلمها المتابع العادي لكرة القدم، عند اختياره للاعبين المنضمين للمنتخب في مركز حراسة المرمى.