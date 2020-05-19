إصابة مدرب بيرنلي بفيروس كورونا

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي بشكل رسمي عن إصابة مدرب مساعد الفريق، ايان وون بفيروس كورونا المستجد.
كانت رابطة البريميرليج قامت بفحص،747 لاعب ومدرب بالدوري بأخر 48 ساعةو تم الكشف عن إصابة 5 لاعبين اخرين، قبل عودة الدوري الانجليزي المتوقع في شهر يونيو المقبل.
واعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر بشأن عودة البريميربيج، لرابطة الدوري الانجليزي التي اقترحت يوم ١٢ يونيو لعودته.
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