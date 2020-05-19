أحمد ناجي : على المنتخب الأوليمبي الاستعانة بـ الشناوي في أولمبياد طوكيو

اقترح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على جهاز منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، إشراك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في منافسات أولمبياد طوكيو.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن محمد الشناوي الآن لديه خبرات دولية عريضة وسيرجح كفة المنتخب أمام منافسيه.

وأضاف، من وجهة نظري مشاركة الشناوي ومحمد صلاح أمر ضروري للمنتخب الأوليمبي من أجل تقديم مردود جيد في المحفل الدولي المقرر إقامته العام المقبل. مرمى الأهلي في منافسات أولمبياد طوكيو.وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن محمد الشناوي الآن لديه خبرات دولية عريضة وسيرجح كفة المنتخب أمام منافسيه.وأضاف، من وجهة نظري مشاركة الشناوي ومحمد صلاح أمر ضروري للمنتخب الأوليمبي من أجل تقديم مردود جيد في المحفل الدولي المقرر إقامته العام المقبل.

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