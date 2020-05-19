تصدر صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد مقلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في برنامج رامز مجنون رسمي.
وخلال المقلب أدلى سيد عبد الحفيظ بتصريحات، أن كل اللاعبين سيكونوا في حالة فرحة كبيرة بسبب ظهوره مع رامز جلال.
وواصل عبد الحفيظ، أن أكثر اللاعبين الذين سيكونوافرحانين هو صالح جمعة لأنه تم فرض عقوبات كثيرة عليه.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج صالح جمعة مع مقتطفات من برنامج رامز مجنون رسمي والذي كان في ضيافته سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مواقع التواصل تضع صالح جمعة في مرمى سيد عبد الحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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