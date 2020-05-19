مواقع التواصل تضع صالح جمعة في مرمى سيد عبد الحفيظ

تصدر صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد مقلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في برنامج رامز مجنون رسمي.

وخلال المقلب أدلى سيد عبد الحفيظ بتصريحات، أن كل اللاعبين سيكونوا في حالة فرحة كبيرة بسبب ظهوره مع رامز جلال.

وواصل عبد الحفيظ، أن أكثر اللاعبين الذين سيكونوا

فرحانين هو صالح جمعة لأنه تم فرض عقوبات كثيرة عليه.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج صالح جمعة مع مقتطفات من برنامج رامز مجنون رسمي والذي كان في ضيافته سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.