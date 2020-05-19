وائل جمعة: واضح إن سيد عبدالحفيظ مزعل ناس كتير

علق وائل جمعة لعب النادي الأهلي السابق ، مساء اليوم الثلاثاء ، علي ظهور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الحالي للأهلي، مع رامز جلال في برنامجه " رامز مجنون رسمي.
ونشر وائل جمعة تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقعالتواصل الإجتماعي تويتر قائلا: " اول مره اتفرج علي برنامج رامز وشوفت حلقه ك سيد عبد الحفيظ للامانه مش شايف فيها اهانه سيد طلع كبني ادم طبيعي حقه انه يمارس حياته الطبيعيه ،بس واضح ان سيد مزعل ناس كتير شايلين منه حتي ردوده فيها احترام لكل الناس "
وظهر سيد عبدالحفيظ مساء اليوم الثاثاء مع برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال، في حلقة اليوم، والتي نالت ردودو أفعال مختلفه من قبل الجماهير.
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