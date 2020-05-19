ساني يرفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي من أجل بايرن ميونخ

يقترب ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من الإنضمام لبايرن ميونخ، بعدما أشارت التقارير لرفض اللاعب، لتجديد عقده مع السيتي.

أشارت شبكة "سكاي سبورت" أن ساني يقترب للغاية من الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، والانتقال لبايرن ميونخ، حيث أنها

رغبة اللاعب، مضيفة إلى أن ساني رفض تجديد عقده مرة أخرى.

وتابعت الشبكة، أن ساني حسم قراره بالفعل للانتقال للفريق البافاري، وأن المفاوضات مع الستي مازلت جارية، من أجل القيمة

المالية للصفقة، وكانت تقارير صحفية ألمانية سابقة، أن مسؤولو بايرن ميونخ تحدثوا مع ساني، الذي أبدى رغبته بالفعل للانتقال لهم.

ويعد ساني من العناصر الأساسية بتشكيل السيتي، التي يعتمد عليها بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي، لكنه غاب عنهم منذ بداية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مطلع الموسم.