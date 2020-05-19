يقترب ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من الإنضمام لبايرن ميونخ، بعدما أشارت التقارير لرفض اللاعب، لتجديد عقده مع السيتي.
أشارت شبكة "سكاي سبورت" أن ساني يقترب للغاية من الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، والانتقال لبايرن ميونخ، حيث أنهارغبة اللاعب، مضيفة إلى أن ساني رفض تجديد عقده مرة أخرى.
وتابعت الشبكة، أن ساني حسم قراره بالفعل للانتقال للفريق البافاري، وأن المفاوضات مع الستي مازلت جارية، من أجل القيمةالمالية للصفقة، وكانت تقارير صحفية ألمانية سابقة، أن مسؤولو بايرن ميونخ تحدثوا مع ساني، الذي أبدى رغبته بالفعل للانتقال لهم.
ويعد ساني من العناصر الأساسية بتشكيل السيتي، التي يعتمد عليها بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي، لكنه غاب عنهم منذ بداية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مطلع الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر ساني يرفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي من أجل بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.