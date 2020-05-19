وائل جمعة يدافع عن سيد عبد الحفيظ

دافع وائل جمعة مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي الذي تعرض لانتقادات واسعة بعد ظهوره في برنامج رامز جلال.

وكتب جمعة عبر تويتر:" اول مره اتفرج علي برنامج رامز وشوفت حلقه ك سيد عبد الحفيظ للامانه مش شايف فيها اهانه سيد طلع كبني ادم طبيعي حقه انه يمارس حياته الطبيعيه ……بس واضح ان سيد مزعل ناس كتير شايلين منه حتي ردوده فيها احترام لكل الناس ".

رامز جلال.وكتب جمعة عبر تويتر:" اول مره اتفرج علي برنامج رامز وشوفت حلقه ك سيد عبد الحفيظ للامانه مش شايف فيها اهانه سيد طلع كبني ادم طبيعي حقه انه يمارس حياته الطبيعيه ……بس واضح ان سيد مزعل ناس كتير شايلين منه حتي ردوده فيها احترام لكل الناس ".

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