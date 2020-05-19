توتي: ريال مدريد حاول كثيرًا ضمي

تحدث فرانشسكو توتي أسطورة نادري روما، عن رغبة نادي ريال مدريد بضمه، بأي طريقة ومحاولاتهم أكثر من مرة لخطفه من ذئاب العاصمة الإيطالية.

أضاف توتي في تصريحاته: "ريال مدريد رغب في ضمي بشدة ، كانوا يرغبون بتقديم أي عرض من أجل اقناعي بـالانتقال لهم، حتى زوجتي كانت تدفعني

لقبول العرض".

وتابع أسطورة روما:" أنا نشأت وكبرت مع نادي واحد ذلك الأمر، سمح لي بتعلم العديد من الأمور، كـ طفل كان يحلم باللعب لفريق، وارتداء قميص رقم 10، ثم أصبح قائدًا لفريقي المفضل، لذلك في اللحظة التي تكمنت

من الوصول لذلك ، لم أحب أبدًا أن أذهب".

وواصل:" في ريال مدريد كان القائد حينها راؤولK نسبة رحيلي عن روما وصلت في ذلك الوقت لـ 80% وكان قراري نابع من القلب، وحسمت أمري بالبقاء مع روما لأنني فكرت في الجماهير في الجماهير، وذلك من أسباب رفضي، بالإضافة إلى أن روما من أجمل مدن العالم، ولا أريد أن أبدلها بأي شئ آخر".