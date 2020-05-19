رومانيا تؤكد جاهزيتها لإستضافة أمم أوروبا 2020

أكدت وزارة الرياضية الرومانية ، مساء اليوم الثلاثاء، جاهزية العامة بوخاريست لإستضافة منافسات بطولة أمم أوروبا 2020، والتي تم تأجيلها من قبل الاتحاد الأوربي للعبه.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "قدم الاتحاد الروماني لكرة القدم إلى يويفا أخر خطاب

ضمان لإعادة تأكيد استضافة مباريات في بطولة أوروبا، وهكذا أعادت رومانيا تأكيد التزامها بتنظيم هذا الحدث الرياضي المهم".

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الوطني بالعاصمة الرومانية ، ثلاث مباريات بالمجموعة الثالثة،

ومباراة أخري ضن منافسات دور ال 16 من نفس البطولة.

يذكر أنه تم تأجيل بطولة لأمم الأوربية لعام 2020 ، من قبل الاتحاد الأوربي لكرة القدم يويفا، إلى العام المقبل لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في توقف مباريات كرة القدم منذ مارس الماضي.