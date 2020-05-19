أحمد ناجي : قمت بإحضار محمد الشناوي للأهلي من نادي الحامول

قال أحمد ناجي المدير الفني السابق لحراس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أنه قام بإحضار محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى القلعة الحمراء من نادي الحامول.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أحضرت الشناوي وهو في عمر الرابعة عشر للأهلي، وكانت لدي رؤية في إمكانياته الفنية، حتى أصبح الآن الحارس الأول للكرة المصرية.

وأثنى ناجي، على تطوير الشناوي لمستواه الفني والبدني منذ خروجه من النادي الأهلي وفترات لعبه السابقة مع أندية مصرية حتى العودة مجدداً لحراسة عرين الأحمر. الحامول.وأضاف في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أحضرت الشناوي وهو في عمر الرابعة عشر للأهلي، وكانت لدي رؤية في إمكانياته الفنية، حتى أصبح الآن الحارس الأول للكرة المصرية.وأثنى ناجي، على تطوير الشناوي لمستواه الفني والبدني منذ خروجه من النادي الأهلي وفترات لعبه السابقة مع أندية مصرية حتى العودة مجدداً لحراسة عرين الأحمر.

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