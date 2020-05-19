رياضة | الزمالك يعود لفكرة خطف صفقة الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعود لفكرة خطف صفقة الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي الزملاك التعاقد مع أحد الصفقات التي يستهدفها غريمه التقليدي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعاد الزمالك لفكرة ضم باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق.

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وينوي نادي الزمالك فتح باب المفاوضات من جديد مع باهر المحمدي في الفترة المقبلة لإقناعه بالانضمام إلى الأبيض في الصيف القادم.

وكان النادي الاهلي هو الأخر قد أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم ليكون بديل أحمد فتحي الذي رحل عن الفريق وانضم لصفوف نايد بيراميدز.

يذكر أن باهر المحمدي كان قد أكد من فترة أنه لن يرحل عن الإسماعيلي في نهاية الموسم الجاري إلا للاحتراف في أوروبا ولكن إذا لم يصل عرض مناسب له فإنه يفضل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.