رياضة | ضربة موجعة لدورتموند.. إنتهاء موسم رويس مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لدورتموند.. إنتهاء موسم رويس مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إلمانية، عن غياب ماركو رويس قائد بروسيا دورتموند عن الفريق في مباراة قمة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أمام بايرن ميونخ، وربما يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن رويس (30 عاماً) لا يزال لا يستطيع المشاركة في تدريبات الفريق بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، ويخضع لبرنامج تعافي فردي.

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وأشارت الصحيفة إلى تأكد غياب رويس عن المباراة أمام بايرن ميونخ المقررة في 28 مايو (أيار) الجاري في الجولة 28 من الدوري الألماني، الذي جرى استئناف منافساته ودوري الدرجة الثانية اعتباراً من يوم السبت الماضي، بعد فترة توقف دامت نحو شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وكان رويس قد تعرض للإصابة العضلية في الرابع من فبراير (شباط) الماضي خلال المباراة أمام فيردر بريمن في بطولة كأس ألمانيا.