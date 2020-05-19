رياضة | عصابة تستعين بمحمد صلاح في عملية سرقة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عصابة تستعين بمحمد صلاح في عملية سرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أحد العصابات بالاستعانة بمحترفنا المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في بعض عمليات السرقة.

وألقت قوات الأمن المصرية صباح اليوم الثلاثاء 19 مايو القبض على عصابة ترتدي قناع عليه صورة محمد صلاح تقوم بالعديد من عمليات السرقة.

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وأكدت قوات الأمن أن هذه العصابة ترتدي قناع عليه صورة محمد صلاح وتقوم بسرقة المحلات في منطقة مدينة نصر.

وقامت قوات الأمن بالقبض على هذه العصابة اليوم أثناء قيامهم بعملية سرقة لأحد المحلات في شارع حسنين هيكل في منطقة مدينة نصر.

وحاولت العصابة الهروب من قوات الأمن ولكن تم إلقاء القبض عليهم في النهاية ونشرت صورة لهم بحوزة بعض الأشياء التي قاموا بسرقتها وستبدأ قوات الأمن المصرية في التحقيق معهم في الساعات القادمة والحكم عليهم.