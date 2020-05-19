رياضة | 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اكتشاف 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا للاعبين داخل البريميرليج في ثلاثة أندية مختلفة.

وأكدت الرابطة في بيان أن "رابطة الدوري الممتاز يمكنها أن تؤكد اليوم أنه تم اختبار 748 لاعباً وعضواً في الأجهزة الفنية للكشف عن فيروس كورونا الأحد 17 مايو (أيار) والإثنين 18 مايو (أيار)، من بين هذه (العينات)، كانت نتيجة 6 اختبارات إيجابية وتتعلق بثلاثة أندية".



ويضم الدوري الإنجليزي 512 لاعباً محترفاً، وبالتالي فإن الفحوصات الـ748 تمثل على الأرجح جميع الأندية والأجهزة الفنية لدوري النخبة الإنجليزية.



وأضافت الرابطة: "اللاعبون أو أعضاء الجهاز الفني للأندية التي جاءت فحوصاتها إيجابية سيخضعون الآن للحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام"، دون الكشف عن أسماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات الإيجابية.



وجاءت هذه النتائج غداة تصويت أندية البريمرليغ الإثنين، على استئناف التدريبات في مجموعات صغيرة والاستمرار في احترام تدابير التباعد الاجتماعي، لكنها تأمل قريباً في أن تتمكن من التحول إلى التدريبات العادية لتنفيذ خطتها إنهاء الموسم في الفترة بين أواخر يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).



وعلى سبيل المقارنة، اكتشفت 10 حالات إيجابية في ألمانيا قبل استئناف الموسم، ولكن عدد الاختبارات كان كبيراً وبلغ 1724 بين لاعبين وأعضاء جهاز فني يمثلون 36 نادياً في الدرجتين الأولى والثانية.

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ومع ذلك، فإن إنجلترا تعتبر بلداً أكثر تضرراً من فيروس "كوفيد-19" من ألمانيا حيث لديها ثاني أسوأ حصيلة للوفيات في العالم.



وأعلنت إسبانيا، الدولة الأخرى الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، الكشف عن ثماني حالات إيجابية، بينها حالات متعلقة بلاعبين، في الدرجتين الأولى والثانية.



ولقي استئناف التدريبات في إنجلترا ولو في مجموعات صغيرة معارضة خصوصاً من اللاعبين.



وأعلن مهاجم وقائد واتفورد تروي ديني الثلاثاء، أنه رفض العودة للتدريب مع ناديه.



وقال ديني للمدونة الصوتية توك ذا توك: "ابني يبلغ من العمر 5 أشهر وهو يعاني من صعوبات في التنفس، لا أريد العودة إلى المنزل وتعريضه لخطر أكبر".



وأضاف: "سنخضع لفحوصات وسنكون في محيط آمن جداً، ولكن يكفي أن يكون هناك شخص واحد (معد) في المجموعة، لا أريد أن أجلب ذلك (العدوى) معي إلى المنزل".