رياضة | الإصابة تضرب نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإصابة تضرب نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نجم خط وسط نادي نابولي إلى إصابة خلال مشاركته في التدريبات الفردية لفريقه أمس الإثنين؛ استعدادا لاحتمالية استكمال النشاط الرياضي في يونيو المقبل.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أنَّ الإسباني فابيان رويز، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي نابولي، عانى من إصابة عضلية خلال مران الفريق، وخرج على إثرها من التدريب.

ومن المنتظر أن يخضع رويز لفحوصات طبية على موضع إصابته، لتحديد المدة التي يحتاجها اللاعب من أجل العوده للمشاركه مع زملائه.

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وتعد تلك هي الإصابة الثانية بفريق نابولي خلال 10 أيام منذ العودة للتدريبات، حيث تعرض كوستاس مانولاس للإصابة مماثلة، سيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين.

واستأنف نادي نابولي التدريبات من جديد في 9 مايو الجاري بمقر كاستل فولتورنو مع الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

ولم يتحدد الموعد النهائي للاستكمال مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز حتى الآن، والتي من المحتمل أن يعود في شهر يونيو القادم.