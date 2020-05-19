رياضة | 5 محترفين مصريين مُرشحين لتغيير هويتهم الإحترافية الأوروبية في الميركاتو الصيفي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 محترفين مصريين مُرشحين لتغيير هويتهم الإحترافية الأوروبية في الميركاتو الصيفي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عدد من المحترفين المصريين الرحيل عن أنديتهم الأوروبية نهاية الموسم الحالي، والانتقال لخوض تجارب احترافية جديدة مع أندية أوروبية أخري، وذلك بعد اهتمام بعض الأندية الأوروبية بالتعاقد مع محترفينا بالخارج خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء عديدة حول تلقي بعض لاعبينا المحترفين في أوروبا عروض جديدة للرحيل عن أنديتهم الأوروبية الحالية، وخوض تجارب جديدة في الموسم المقبل، ولكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية حتي الآن.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المحترفين المصريين المرشحين لتغيير جلدهم الأوروبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل:-

1- عمرو وردة:

أصبح استمرار عمرو وردة داخل صفوف نادي باوك اليوناني أمرًا صعبًا للغاية، وقد يرحل اللاعب عن صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن اهتمام ناديي مالاتيا سبور وسيفا سبور التركيين بالتعاقد معه.

كما ذكرت تقارير أن اللاعب معروض أيضًا على النادي الأهلي للإنضمام له خلال فترة الانتقالات المقبلة، لكن يبدو هذا الأمر صعبا بسبب الأزمات المتكررة للاعب وعدم إلتزامه وإثارته الدائمة للمشاكل.

2- محمد صلاح:

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قد يكون هذا الموسم هو الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، بعدما حقق اللاعب عدة نجاحات مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، وتوج بجائزة هداف البريميرليج مرتين، وارتبط "صلاح" بالانتقال لعدة أندية أبرزها برشلونة وريال مدريد، وقد يرحل لأحدهما أو فريق أوروبي آخر بالموسم المقبل.

3- محمود تريزيجيه:

بات محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر وأستون فيلا، مرشحًا للرحيل عن صفوف فريقه الإنجليزي الصيف المقبل، بعدما تلقي عدة عروض من أندية نيوكاسل الإنجليزي وبيشكتاش وجلطة سراي من تركيا، وقد يوافق اللاعب على الرحيل لأحدهما خلال الفترة القادمة، خاصة وأن فريقه يعاني بشكل كبير في البريميرليج وقريبا من الهبوط.

4- رمضان صبحي:

يتواجد أيضًا رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون المعار للنادي الأهلي ضمن المحترفين المرشحين لتغيير هويتهم الاحترافية في الصيف المقبل، بعدما أكدت تقارير صحفية اهتمام بعض الأندية الأوروبية بالتعاقد معه، وأبرزهم فيورنتينا وأودينيزي الإيطاليين، وبشكتاش التركي، وقد ينتقل اللاعب إلي فريق جديد حال فشل تمديد إعارته للأهلي أو انضمامه بشكل نهائي للقلعة الحمراء.

5- أحمد حسن كوكا:

مهاجم منتخب مصر وسبورتنج لشبونة البرتغالي أحمد حسن "كوكا" مرشح ايضا بالرحيل عن فريقه البرتغالي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث يتمسك نادي أولمبياكوس اليوناني بالحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، بعد تألقه رفقة الفريق خلال فترة إعارته بالموسم الحالي، ولكن لم يتم حسم مصير اللاعب حتي الآن.