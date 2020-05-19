رياضة | كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم موقف كريم بامبو لاعب وسط الفريق الأبيض من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم بامبو لم يكن في حسابات المدير الفني الفرنسي، خاصة خلال الموسم الجاري المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وهذا ما مهد الطريق لعدد من الأندية للتفاوض مع إدارة القلعة البيضاء حول ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية أن كارتيرون أعطى الضوء الأخضر لرحيل كريم بامبو، لعدم حاجته لخدماته.

وكان كريم بامبو صاحب الـ 27 عاما قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2019، وخاض 7 لقاءات وسجل هدف، بعدما كان من العناصر الأساسية في صفوف الاسماعيلي الذي انضم إليه في شتاء 2016، إذ شارك في 100 مباراة وسجل 23 هدف، وصنع 7 آخرين.