رياضة | إنتر ميلان ينضم لسباق الصراع على ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان ينضم لسباق الصراع على ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إنتر ميلان الإيطالي انضم إلى سباق الصراع على المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إنتر ميلان هو آخر الأندية المنضمة لهذا السباق حتى الآن مع كلا من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني بالإضافة إلى أندية أخرى.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النجم المغربي يخوض أشهره الأخيرة مع بروسيا دورتموند الذي يلعب معه على سبيل الإعارة ويرغب النادي الألماني في شرائه بشكل دائم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه غير معروف حتى الآن موقف ريال مدريد من مستقبل النجم المغربي فربما تكون هناك رغبة في الاعتماد عليه بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع بروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميلان يحتاج للاعب مثل حكيمي الذي يجيد اللعب على الجهتين بمهارة وبأي طريقة لعب خاصة مع تقدم سن بعض الأظهرة في الفريق الإيطالي.