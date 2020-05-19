رياضة | آخرهم عبد الحفيظ.. 5 مسئولين رياضيين مصريين وقعوا ضحايا لـ"مقالب" رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آخرهم عبد الحفيظ.. 5 مسئولين رياضيين مصريين وقعوا ضحايا لـ"مقالب" رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ضحية برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة قناة إم بي سي مصر طوال شهر رمضان.

وآثار ظهور "عبد الحفيظ" في برنامج المقالب الشهير ضجة كبيرة في الشارع الرياضي المصري، وتعرض لهجوم عنيف من الجماهير بسبب إهانته لمنصب مدير الكرة بالنادي الأهلي والذي شغله العديد من رموز القلعة الحمراء مثل ثابت البطل وطارق سليم.

وكانت أزمة حدثت داخل الأهلي بسبب سفر سيد عبد الحفيظ إلي دبي لتصوير حلقته في برنامج “رامز مجنون رسمي”، وأعلنت إدارة النادي نيتها تطبيق اللائحة على كل من يظهر إعلاميًا من اللاعبين أو المسئولين، وترددت أنباء عن الإطاحة بمدير الكرة من منصبه بسبب ظهوره بالبرنامج لكن لم يحدث ذلك، وتم إذاعة الحلقة بشكل طبيعي.

سيد عبد الحفيظ ليس أول مسئول رياضي يظهر في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال، بل ظهر عدد من المسئولين في حلقات البرنامج الذي عرض عدة مواسم منه خلال السنوات الماضية بـأسماء مختلفة للبرنامج.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المسئولين الرياضيين الذين وقعوا ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، سواء كانوا مدربين أو من أصحاب المناصب الإدارية بالأندية المصرية:-

1- أيمن يونس:

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نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق أيمن يونس ظهر في برنامج "رامز قرش البحر" عام 2014 بعدما وقع ضحية لبرنامج المقالب الشهير، بعد استخدام نجم الكرة المصرية السابق مجدي عبد الغني لخداعه للإيقاع به في المقلب، كما شارك الأخير ايضا في نسخة "رامز تحت الصفر" وكان يتقمص رامز جلال شخصية مدرب الفراعنة هيكتور كوبر.

2- حسام البدري:

مدرب الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي حسام البدري كان أيضا أحد ضحايا برامج المقالب من المسئولين الرياضيين بالأندية المصرية، حيث سقط ضحية برنامج "رامز تحت الصفر" عام 2018 ولم يتعرض للهجوم الذي تعرض له "عبد الحفيظ".

3- إسماعيل يوسف:

وقع أيضًا إسماعيل يوسف نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، وعضو مجلس إدارة النادي الحالي، في فخ "رامز جلال" حيث حل ضيفا في برنامج "رامز في الشلال" العام الماضي، وكان يشغل وقتها منصب المشرف العام على الكرة بالزمالك، وتعرض للإصابة في ركبته بعد انزلاقه أثناء ركوبه زورق المياه في الشلال.

4- رضا عبد العال:

نجم الأهلي والزمالك السابق، رضا عبد العال المدرب السابق للعديد من الأندية المصرية منها بلدية المحلة وطنطا وجمهورية شبين والإنتاج الحربي ودمنهور، وقع ايضا ضحية لبرنامج "رامز في الشلال" العام الماضي عبر شاشة إم بي سي مصر.