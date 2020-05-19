رياضة | أول رد فعل من الأهلي عقب ظهور عبدالحفيظ مع رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الأهلي عقب ظهور عبدالحفيظ مع رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على منع أي لاعب من داخل القلعة الحمراء، بالظهور مرة أخرى في برامج رامز جلال الرمضانية.

وينوي مجلس الأهلي، منع اللاعبين في الظهور مع رامز جلال في البرنامج الموسم المقبل، على أن يتم فرض أقصى العقوبات في حال عدم الالتزام بالقرار.

ويأتي قرار الأهلي، ردًا على سياسة البرنامج والقناة والتي رفضت التفاهم مع إدارة القلعة الحمراء، في عدم ظهور حلقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بالموسم الحالي.

واستضاف رامز جلال، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي، وتم إذاعة الحلقة رغم المحاولات في إيقافها.