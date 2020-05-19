رياضة | ماذا قدم عمرو وردة في مشوار الأزمات الاحترافي؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ماذا قدم عمرو وردة في مشوار الأزمات الاحترافي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت رحلة الدولي المصري عمرو وردة مع فريق لاريسا اليوناني، وذلك بعد أن استقر النادي على الاستغناء عن اللاعب لأسباب تأديبيه حسب ما كشف النادي في بيانه.

وكان مقرر عودة وردة إلى ناديه الأساسي باوك اليوناني في انتقالات صيف 2020 بعد انتهاء إعارته إلى نادي لاريسا.

وكشف ألكسيس كوجياس، رئيس نادى لاريسا اليوناني، أن سبب الاستغناء عن وردة جاء لأسباب تأديبية لغيابه عن التدريبات دون إذن المدير الفني، حيث تواجد فى حصتين تدريبيتين فقط من أصل 9 حصص خاضها زملاؤه الفترة الماضية بعد استئناف النشاط الكروي، مؤكدا على حبهم الشديد للاعب لذا ساعدوه على حل مشاكله الشخصية السابقة.

عمرو وردة خرج عن صمته وأوضح أن رئيس نادى لاريسا على خلاف مع رئيس باوك لذا قرر فسخ عقده، مضيفا، "كيف يقول رئيس لاريسا أني اشبه مارادونا هذا الموسم بعد أدائى المميز ثم يقرر فسخ عقدي، اتخذ هذا القرار لأن الإعارة اقتربت من الانتهاء فوجدها فرصة للرد على رئيس باوك".

لاعبنا المصري عمرو وردة مر بالكثير من الأزمات والتي كان آخرها الفيديو الاباحي مع فتاة مكسيكية والتي قامت بنشره مستغلة حالة الغليان أثناء تواجده في معسكر المنتخب 2019 قبل أمم إفريقيا، والذي استبعاده من المنتخب على إثر هذه الواقعة، خاصة أنها لم تكن الاولى في تلك الأيام بعد الحديث الذي دار بين وردة وعارضة أزياء مصرية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" والتي اتهمته بالتحرش بها مع ثلاثي آخر من المنتخب، ولكن اللاعب المحترف في اليونان كان الأبرز بينهم.

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فيما تعرض أيضا للكثير من الأزمات بالهتافات العنصرية ضده من الجماهير في اليونان.

وقد بدأ عمرو وردة صاحب الـ 26 عاما رحلته الاحترافيه منذ مايقرب من 5 سنوات عام 2015، عندما انتقل من الأهلي إلى بانيتوليكوس اليوناني.

ثم انتقل إلى باوك اليوناني عام 2017، ثم إلى أتروميتوس اليوناني، وعاد إلى باوك في 2018، ثم إلى أتروميتوس في 2019 ثم إلى باوك مرة أخرى، وفي النهاية انتقل إلى لاريسا على سبيل الإعارة لمدة عام في صيف 2019.

خاض وردة مع بانتيلوكس 45 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين، فيما لعب مع أتروميتوس 42 لقاء، وسجل 13 أهداف وصنع 9 آخرين، أما في مسيرته مع باوك سجل 3 أهداف في 36 مباراة، وصنع 4 أهداف آخرين، وفي النهاية مع لاريسا لعب 23 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 6 أهداف.

يشار إلى وردة حقق بطولتين فقط خلال مسيرته الاحترافية، وكانتا مع نادي باوك، إذ توج بكأس ألمانيا مرتين أعوام 2019 و2017.