انت الان تتابع مرسيليا يقترح تمديد عقد فياش بواش عامين إضافيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرتغالي أندريه فياش بواش مدرب فريق مرسيليا الفرنسي لكرة القدم في صورة مؤرخة في 28 فبراير 2020

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم أنه عرض على مدربه البرتغالي أندريه فياش-بواش تمديد عقده لمدة عامين إضافيين، بالإضافة إلى عام ثالث اختياري، متمنياً "إظهار الحقائق بعد المعلومات الخاطئة في صحافة اليوم".

ويرتبط العام الثالث الاختياري، بتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المعني أي 2023-2024.

وفي حال قبول المدرب البرتغالي الذي ما زال مرتبطا بعقد مع الفريق المتوسطي لموسم اخر، فإن ذلك سيبقيه بالتالي خمسة مواسم متتالية على رأس الجهاز الفني لمرسيليا العائد إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، بعد حلوله في المركز الثاني في الدوري الفرنسي المنتهي قبل اوانه بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19".

وقال النادي المملوك من الأميركي فرانك ماكورت في بيان له "على مدى 20 عاما، استفاد ثلاثة مدربين فقط من التعاقد لمدة 4 سنوات أو أكثر وهم: ديدييه ديشان، رودي غارسيا (غادر في نهاية موسم 2018-2019) والآن أندريه فياش-بواش، في حال وافق على العرض".

وتابع البيان "هذا يدل على ثقة النادي في الصفات الفنية لأندريه فياش-بواش الذي يرغب مرسيليا معه في كتابة صفحة حاسمة في تاريخه الحديث".

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وإذا كان رئيس النادي جاك-هنري إيرود، أعرب الجمعة، لإذاعة راديو مونتي كارلو "أر أم سي" عن أمله ببقاء مدرب تشلسي وتوتنهام الانكليزيين السابق في منصبه بقوله "الأمور واضحة للغاية من وجهة نظري، أندريه فياش-بواش هو مدرب مرسيليا وآمل أن يكون كذلك لسنوات عديدة قادمة"، إلا أن أحدا لم يحدد سابقا مدة تمديد العقد المقترح لبواش، المدرب المساعد سابقا لمواطنه جوزيه مورينيو في بورتو وانتر ميلان الايطالي،

وسرت شائعات خلال الأسبوع الماضي حول رحيل البرتغالي عن صفوف مرسيليا منذ الإعلان يوم الخميس عن رحيل المدير الرياضي الإسباني أندوني زوبيزاريتا نظرا للارتباط الوثيق بين الرجلين.

وأعلن النادي الجنوبي الخميس رحيل حارس مرمى غسبانيا وبرشلونة السابق، والذي كان عاملا أساسيا في التعاقد مع فياش-بواش في العام 2016.

ولطالما أكد فياش-بواش ارتباطه بزوبيزاريتا أكثر من مرة، وقال في تصريحات سابقة "أتيت إلى هنا أولا لأنه ناد كبير وثانيا لأجل أندوني زوبيزاريتا. قلت سابقا ان مستقبلي مرتبط تماما بمستقبله".