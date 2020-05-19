الامارات | نجم الأهلي يدافع عن ظهور عبدالحفيظ في "رامز مجنون رسمي".. البدري عملها وصالح سليم كان يمثل

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يدافع عن ظهور عبدالحفيظ في "رامز مجنون رسمي".. البدري عملها وصالح سليم كان يمثل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع حارس مرمى فريق الأهلي المصري السابق أحمد فوزي عن ظهور مدير الفريق سيد عبدالحفيظ في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قنوات "إم بي سي".
وكتب فوزي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحلقة عرضت، وكل فريق له وجهة نظره وتحترم ومش هدخل في حوارات جانبية ولكن."
وأضاف: "لهذا ولذلك أقول كابتن صالح سليم بجبروته كان يمثل وعمل أفلام هو والكابتن إكرامي بتعرض علي كل القنوات، وكابتن حسام البدري طلع مع رامز من 3 سنوات وكان المدير الفني للنادي الأهلي".
وتعرض سيد عبدالحفيظ لانتقادات كبيرة من بعض جمهور الكرة بسبب الطريقة التي ظهر بها في البرنامج، وعبر مغردون عن غضبهم من تهكم رامز جلال عليه ومحاولة السخرية من حواجب عينيه ومن شعره، مشيرين إلى أن سيد عبدالحفيظ يشغل منصب مهم وقيادي في النادي الأهلي وكان يجب عليه ان يتصرف وفق متطلبات هذا المنصب الكبير، في المقابل دافع بعض المغردين عن سيد عبدالحفيظ واعتبروا ان الحلقة كانت جيدة واشادوا بما ذكره مدير الكرة خاصة عندما قال ان جمهور الأهلي هو اللاعب الوحيد في الفريق الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
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