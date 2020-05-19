الامارات | بالصور.. سيد عبد الحفيظ: “بفكر أزرع شعري” ورامز جلال يرد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سيد عبد الحفيظ: “بفكر أزرع شعري” ورامز جلال يرد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعترف مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ بأنه كان ينوي زراعة شعره وذلك خلال تواجده في برنامج رامز مجنون رسمي ضيفاً على الفنان المصري رامز جلال، في محاولة من الضيف الهروب من محاولة مقدم البرنامج الهروب من صبغ الشعر.

وكان الفنان المصري رامز جلال قد استضاف مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ في حلقة انتظرها الجمهور المصري كثيراً بسبب الأزمة التي صاحبت ظهور لاعبي الأهلي وأيضاً وجود مدير واحداً من أكبر الفرق المصرية العربية في برنامج مقالب رمضاني.

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ولكن حيلة مدير الفريق لم تشفع له حيب ظل رامز جلال في محاولاته لصبغ الشعر وقال له “أنا هازرع لك الشعر حالاً”، وفي أول تعليق على صور مدير الفريق سيد عبد الحفيظ على الحساب الرسمي لمقدم البرنامج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال رامز جلال على مدير فريق الأهلي: “قاصف الجبهات، برنس الخصومات سيد عبد الحفيظ “.

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